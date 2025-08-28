«Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας»: Η ανάρτηση-φωτιά του Νίκου Πλακιά για τα Τέμπη

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για το δυστύχημα στα Τέμπη, υπήρξε παρέμβαση από τον Νίκο Πλακιά. Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών Χρυσής και Θωμαΐδας και θείος της Αναστασίας, τριών από τους 57 νεκρούς στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε μια νέα, καυστική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Με τα λόγια του, ο Νίκος Πλακιάς υπαινίχθηκε ότι η αλήθεια για την υπόθεση αποκαλύπτεται σταδιακά, καλώντας τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας να αναλάβει δράση.

Όσο πάει και γίνεται χειρότερο.

Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες.

Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά .

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεσή του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά.»

Το τελικό πόρισμα για τα Τέμπη

Με την αναφορά του στον «Παπαδημητρίου», ο Νίκος Πλακιάς παραπέμπει στην πρόσφατη κατάθεση του Χρήστου Παπαδημητρίου την Τρίτη 26 Αυγούστου ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη πυ έχει αναλάβει τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) δημοσιοποιήθηκε ότι το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη φονική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023,βρίσκεται πλέον στα χέρια του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρότι φέρει έντονες στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ούτε άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά. Επιπλέον, στο εσωτερικό της καμπίνας δεν ανιχνεύθηκαν σημάδια καύσης.

Η διαρκής μάχη των οικογενειών των θυμάτων

Η δήλωση του Νίκου Πλακιά έρχεται να προστεθεί στον επίμονο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Η αναφορά σε «ψέματα και συνωμοσίες» υποδηλώνει την πεποίθηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη, και ότι τα στοιχεία που έρχονται στο φως χρήζουν άμεσης και ενδελεχούς διερεύνησης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η ανάρτηση αυτή, που απηχεί τα αιτήματα όλων των συγγενών, ασκεί νέα πίεση στο δικαστικό σύστημα ώστε να προχωρήσει η έρευνα σε βάθος.