ΗΣΑΠ: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στα Κάτω Πατήσια

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στον σταθμό «Κάτω Πατήσια» του ΗΣΑΠ, όταν άτομο έπεσε στις γραμμές του ηλεκτρικού.

Η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγο για έναν άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η ειδοποίηση έφτασε στην Πυροσβεστική στις 9:10 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα που έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του ατόμου.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο άνδρας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 22, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του περιστατικού

Επισημαίνεται επίσης πως λόγω του περιστατικού, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτή την ώρα, οι συρμοί εκτελούν δρομολόγια μόνο μεταξύ Πειραιά και Αττικής, καθώς και από Κηφισιά έως Άγιο Ελευθέριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.

Οι επιβάτες με προορισμό τα Άνω Πατήσια μπορούν να μετεπιβιβαστούν από τον σταθμό Βικτώρια στη λεωφορειακή γραμμή Α8 και τις γραμμές τρόλεϊ 11, 13 και 14».