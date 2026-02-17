Ελλάδα ΗΣΑΠ Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος ΣΤΑΣΥ

ΣΤΑΣΥ για τον ακινητοποιημένο συρμό στον Περισσό - «Έγινε για λόγους ασφαλείας»

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι η ηλεκτροδότηση διεκόπη επειδή υπήρχαν άτομα στη γραμμή μεταξύ των σταθμών Πευκάκια - Περισσός.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Για λόγους ασφαλείας ακινητοποιήθηκε ο συρμός του ηλεκτρικού το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026 στον Περισσό, με την ΣΤΑΣΥ να παρέχει διευκρινήσεις για τους λόγους που διεκόπη η ηλεκτροδότηση.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, ο συρμός ακινητοποιήθηκε λόγω διακοπής ρεύματος για λόγους ασφαλείας, καθώς εκείνη την ώρα στη γραμμή μεταξύ των σταθμών Πευκάκια - Περισσός είχαν εισέλθει κάποια άτομα. 

«Σε συνέχεια αναφορών σε ιστοσελίδες σε περιστατικό διακοπής ηλεκτροδότησης της Γραμμής 1 του Μετρό, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, πως η ρευματοδότηση της Γραμμής διεκόπη μεταξύ 19:30-19:40 για λόγους ασφαλείας, λόγω εισόδου ατόμων στη Γραμμή μεταξύ των σταθμών Πευκάκια - Περισσός. Οι συρμοί παρέμειναν προσωρινά ακινητοποιημένοι στο δίκτυο μέχρι να ελεγχθεί η Γραμμή και να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Στο σημείο κλήθηκε και επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ.».

Δεκάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στους συρμούς με τον οδηγό να τους ενημερώνει ότι το τρένο θα παραμείνει ακινητοποιημένο χωρίς ωστόσο να δώσει χρονική διάρκεια.

