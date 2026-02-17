Αναστάτωση στον ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός λόγω διακοπής ρεύματος

Τρόμος και αναστάτωση επικράτησαν το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου σε συρμό του ΗΣΑΠ που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κηφισιά μετά από διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στο ύψος του Περισσού.

Δεκάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στους συρμούς με τον οδηγό να τους ενημερώνει ότι το τρένο θα παραμείνει ακινητοποιημένο χωρίς ωστόσο να δίνει χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε λόγω εισβολής ατόμων στις ράγες προκειμένου να κάνουν γκράφιτι στους τοίχους. Το ρεύμα επανήλθε περίπου 20 λεπτά μετά και το δρομολόγιο συνέχισε την διαδρομή του.