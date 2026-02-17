Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα ΗΣΑΠ Διακοπές Ρεύματος Αττική

Αναστάτωση στον ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός λόγω διακοπής ρεύματος

Δεκάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι με τον οδηγό της αμαξοστοιχίας να τους ενημερώνει ότι θα ο συρμός θα παραμείνει ακινητοποιημένος μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τρόμος και αναστάτωση επικράτησαν το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου σε συρμό του ΗΣΑΠ που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κηφισιά μετά από διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στο ύψος του Περισσού.

Δεκάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στους συρμούς με τον οδηγό να τους ενημερώνει ότι το τρένο θα παραμείνει ακινητοποιημένο χωρίς ωστόσο να δίνει χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε λόγω εισβολής ατόμων στις ράγες προκειμένου να κάνουν γκράφιτι στους τοίχους. Το ρεύμα επανήλθε περίπου 20 λεπτά μετά και το δρομολόγιο συνέχισε την διαδρομή του.

