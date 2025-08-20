Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου στις γραμμές του τρένου

Πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έχει σημειωθεί κοντά στον σταθμό «Ηράκλειο», ενώ οι γραμμές του ΗΣΑΠ λειτουργούν κανονικά από τον Πειραιά μέχρι τα Άνω Πατήσια και από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι την Κηφισιά.

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας είναι αυτή τη στιγμή οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο

Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Α. Πατήσια και Ειρήνη - Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο».