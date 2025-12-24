Κίνηση: Χάος στους δρόμους λόγω έντονης βροχής - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου την Παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με την κίνηση να έχει χτυπήσει κυριολεκτικά «κόκκινο» λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ξέσπασε.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Πειραιώς, η Τροχαία Αττικής έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και από το ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Στον Κηφισό παρατηρείται πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων κυρίως στο ρεύμα εξόδου προς Λυκόβρυση. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη υπομονή καθώς το κομφούζιο εκτείνεται από το Αιγάλεω έως και την Αττική Οδό.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Αμαρουσίου.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να βρίσκονται γύρω από το Σύνταγμα αλλά και σε όλο το μήκος της βασιλίσσης Σοφίας.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.