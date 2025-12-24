Ποτάμια οι δρόμοι σε Ταύρο, Άλιμο – Βίντεο με οχήματα να «κολυμπούν» στα νερά της βροχής

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σε περιοχές της Αττικής την Παραμονή των Χριστουγέννων, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληττε το λεκανοπέδιο από τις πρωινές ώρες.

Ενδεικτικές της έντασης των καιρικών φαινομένων είναι οι εικόνες από την περιοχή του Ταύρου, έξω από τα γραφεία της ΑΑΔΕ, όπου μεγάλος όγκος νερού μετέτρεψε τον δρόμο σε λίμνη, με παρκαρισμένα αυτοκίνητα να επιπλέουν.

Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ υπόγεια και δρόμοι πλημμύρισαν σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτι, ο Βύρωνας και τα Γκύζη.

Ένα απέραντο ποτάμι η Αθήνα

Νέος γύρος ισχυρών καταιγίδων άρχισε να πλήττει πολλές περιοχές της Αθήνας γύρω στις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα σε Βύρωνα, Παγκράτι, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά και Εκάλη, ενώ βροχοπτώσεις καταγράφονται σε πλήθος ακόμη περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Στη Δάφνη και στον Βύρωνα έπεσαν 80 τόνοι βροχής ανά στρέμμα και στον Άλιμο 79. Με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι να μετατραπούν σε «ποτάμια» κάνοντας αδύνατη την κίνηση οχημάτων και πεζών.