ΑΑΔΕ: Από 1/1 η υποβολή στο Μητρώο Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπενθυμίζει στους φορείς του Δημοσίου ότι από 1 Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η προθεσμία για την αρχική εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για το φορολογικό έτος 2025. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από αύριο, 31/12, στις 13:00, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή τροποποίησης στοιχείων λήγει στις 15/1/2026, ενώ οι καταχωρίσεις μεταβολών στα ευθυνόμενα πρόσωπα μπορούν να γίνουν έως 27/2/2026. Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ξεκινά στις 16/1/2026 και ολοκληρώνεται στις 27/2/2026, για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η έγκαιρη εγγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων από τους φορείς του Δημοσίου είναι καθοριστική για τη σωστή διασταύρωση και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.