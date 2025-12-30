Επιστροφή ενοικίου: Μπήκαν χρήματα σήμερα σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους - Ακολουθεί νέα πληρωμή

Σε επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων που είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ ή υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Η νέα πληρωμή αφορά φορολογούμενους που υπέβαλαν ή διόρθωσαν τη δήλωση φόρου εισοδήματος για το 2024 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με τον επανυπολογισμό της επιστροφής ενοικίου να γίνεται βάσει της απόφασης Α.1199/2025, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Αναλυτικά, στην πληρωμή περιλαμβάνονται:

11,3 χιλιάδες δικαιούχοι που δήλωσαν λογαριασμό IBAN,

2 χιλιάδες δικαιούχοι που υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 30/9/2025,

12,2 χιλιάδες δικαιούχοι που πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία,

καθώς και φορολογούμενοι που διόρθωσαν στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου. Από αυτούς, 11,5 χιλιάδες είχαν συμμετάσχει και στην αρχική καταβολή της 28ης Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, παραμένουν 24.000 δικαιούχοι χωρίς δηλωμένο IBAN, συμπεριλαμβανομένων και νέων δικαιούχων.

Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13 Δεκεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2025, η καταβολή της επιστροφής ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο επανυπολογισμός γίνεται αυτόματα βάσει των συνολικών ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2024 για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η δήλωση έγκυρου IBAN στην πλατφόρμα myAADE ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521, τηλεφωνικά στο 1521 ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.