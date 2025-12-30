Έως 90% λιγότερος ΕΝΦΙΑ: Πώς να διορθώσετε λάθη ή παραλείψεις στο Ε9

Σε έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 θα πρέπει να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι και σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις και μεταβολές με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2026, αποφεύγοντας έτσι έξτρα χρεώσεις από 20% έως και 90% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος.



Παράλληλα τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα η εμπράγματα δικαιώματα μέσα στο 2025 αλλά καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty καθώς η ΑΑΔΕ πέρασε αυτόματα στο Ε9 τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους



Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 10 λάθη στα στοιχεία του Ε9 που «φουσκώνουν» το φορο-λογαριασμό είναι:

Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων με αποτέλεσμα να χάνεται η έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης. Δήλωση υπόγειων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης. Αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων. Κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου καθώς σε μια τέτοια περίπτωση για τον προσδιορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα που οδηγούν σε απώλεια της έκπτωσης 60% στο φόρο. Μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος η αποθήκης η επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο οπότε θεωρείται ότι είναι κατοικία και ο το ποσό του φόρου πενταπλασιάζεται. Δήλωση έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας που φέρνει υψηλότερο φόρο καθώς η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση. Μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.α.). Μη αναγραφή του ποσοστού συνιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κυριότητα 100% και υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου. Δήλωση του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

Για να προβούν σε διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:



- Επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέγετε τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής τους κατάστασης.



- Μπορείτε να εισάγετε, να μεταβάλλετε η να διαγράψετε ακίνητο από τους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).



- Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάνετε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.



- Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιείτε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.



- Από το έτος 2013 και μετά κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.



- Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.



- Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.



- Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.



- Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, ελέγχετε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

- Επιλέγετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.