Εφορία: 10 ανοιχτοί λογαριασμοί που θα πρέπει να κλείσουν ως το τέλος Δεκεμβρίου

«Βουνό» είναι οι εκκρεμείς φόρο-υποθέσεις που θα πρέπει να διεκπεραιώσουν πριν την εκπνοή του έτους εκατομμύρια φορολογούμενοι προκειμένου να μην χάσουν ενισχύσεις και να μην επιβαρυνθούν με έξτρα φόρους και πρόστιμα. Πρόκειται για πληρωμές δόσεων φόρων και τελών και για τροποποιητικές δηλώσεις για επιστροφή ενοικίου, αναδρομικά και κάλυψη τεκμηρίων.



Αναλυτικά η λίστα με τις 10 υποχρεώσεις περιλαμβάνει:

1. Τροποποιητική δήλωση Ε1 για επιστροφή ενός ενοικίου

Όσοι δεν έλαβαν καθόλου την ενίσχυση ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που δικαιούνται. Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα για να τους πιστωθούν τα χρήματα.



Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις του 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Η επιστροφή ενός ενοικίου αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

2. Δήλωση για αναδρομικά

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που μέσα στο 2024 εισέπραξαν αναδρομικά θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

3. Δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων

Οι φορολογούμενοι που με τι εισόδημα τους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν φορολογούμενοι τεκμήρια διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών υποβάλλοντας τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

4. Δήλωση ακινησίας οχημάτων

Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

5. Δήλωση από κληρονόμους

Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2025. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

6. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

7. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2025

8. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος

9. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών και συγκεκριμένα 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026 και 100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.



10. Πληρωμή δόσης ή δόσεων οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση