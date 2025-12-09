Εφορία: 8 στους 10 πληρώνουν τις οφειλές στην ώρα τους - Στην κορυφή της συνέπειας οι επιχειρήσεις

Διαφορετικές ταχύτητες στις εμπρόθεσμες πληρωμές για το φόρο εισοδήματος μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την φορολογική συμμόρφωση στο δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις εξοφλούν τις οφειλές τους χωρίς καθυστέρηση ενώ η αντίστοιχη αναλογία στα φυσικά πρόσωπα είναι 7 στους 10. Όσον αφορά στις συνολικές οφειλές από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ πάνω από 8 στα 10 ευρώ εξοφλούνται στην ώρα τους.



Αναλυτικότερα τα ποσοστά εισπραξιμότητας ανά κατηγορία φόρων στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2025 διαμορφώνονται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων

Από τα 6,245 δισ. ευρώ που έπρεπε να καταβληθούν, πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 5,574 δισ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων να διαμορφώνεται στο 89,26%. Ειδικότερα τον Οκτώβριο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 89,26%, από 89,14% τον Σεπτέμβριο, 88,48% τον Αύγουστο και 88,83% τον Ιούλιο.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν χωρίς καθυστέρηση 2,894 δισ. ευρώ από τα συνολική οφειλή ύψους 3,9 δισ. ευρώ ή το 74,08%. Τον Οκτώβριο ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 75,57%, με τα νοικοκυριά να εξοφλούν εντός της προθεσμίας 470,92 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 623,12 εκατ. ευρώ.

ΦΠΑ

Από τα 17,644 δισ. ευρώ της συνολικής οφειλής στα κρατικά ταμεία μπήκαν τα 14,394 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε στο 81,58%. Τον Οκτώβριο έπρεπε να πληρωθούν 2,3 δισ. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα δημόσια ταμεία ήταν 1,814 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής διαμορφώθηκε στο 78,6%.

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Στο 78,73% ανήλθε η εισπραξιμότητα καθώς από το ποσό ύψους 1,987 δισ. ευρώ που είχε βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν τα 1,565 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο οι ιδιοκτήτες ακίνητων κατέβαλαν 154,53 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική οφειλή ήταν 186,49 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 82,86% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.



Στο μεταξύ τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι και συγκεκριμένα 3.896.032 ΑΦΜ έχουν χρέη προς την εφορία και από αυτούς σε 1.636.279 έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις καταθέσεων, ποσών εις χείρας τρίτων (ενοίκια, μισθοί, συντάξεις κ.λπ.), καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί ακινήτων ανάλογα με το ύψος του χρέους ενώ 2.317.581 βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Σχετικά με τη πορεία του χρέους στο δεκάμηνο το νέο ληξιπρόθεσμο ήταν 7,797 δισ. ευρώ και συνολικά ξεπέρασε τα 112,5 δισ. ευρώ.