Εφορία: Eξώδικη επίλυση διαφορών με «κούρεμα» προστίμων και δόσεις

Τη δυνατότητα να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την εφορία, εκτός των δικαστηρίων, με μείωση έως 75% των προσαυξήσεων και με αποπληρωμή της οφειλής σε έως 24 δόσεις έχουν οι φορολογούμενοι προσφεύγοντας στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων.



Το αίτημα για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μπορούν να υποβάλλουν έως τις 24 Ιουλίου του 2026 οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορο-υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026.



Τις διαδικασίες, τα βήματα, τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων και τα έννομα αποτελέσματα της αποδοχής ή μη της πρότασης συμβιβασμού από την Επιτροπή περιγράφει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές σύμφωνα με την οποία:



- H Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση, καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση όπου αναγράφονται τα αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

Προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών

- Ο αιτών έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται



- Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται.



- Με την επίλυση της διαφοράς το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% για εφάπαξ εξόφληση, σε 65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.



- Εάν δεν τηρηθεί κάποιος όρος, ή αν καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή αναβιώνει.



- Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών η δίκη καταργείται.