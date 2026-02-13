Πρόστιμα εφορίας: Ποιοι μπορούν να τα μειώσουν έως και 50%

Οι φορολογούμενοι, που εντοπίζονται με παραβάσεις, έχουν τη δυνατότητα να «κουρέψουν» τα πρόστιμα εφόσον αποδεχθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου και παραιτηθούν από προσφυγές στα δικαστήρια και στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από 25% έως 50% και εξαρτάται από το στάδιο που θα γίνει η αποδοχή της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου που κοινοποίησε η φορολογική Αρχή.



Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση και επιτάχυνση των εισπράξεων από φόρους και πρόστιμα και στην αποσυμφόρηση των φορολογικών δικαστηρίων.



Με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σε περίπτωση αποδοχής της οφειλής από τον φορολογούμενο τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις μειώνονται:

- κατά 50% μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,

- κατά 40% μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δ.Ε.Δ.,

- κατά 30% μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού,

- κατά 25% μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Η διαδικασία μείωσης του προστίμου

Μετά τη μείωση του προστίμου ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το 25% της συνολικής οφειλής οφειλής μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης ενώ το υπόλοιπο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Η διαδικασία μείωσης του προστίμου ολοκληρώνεται μόνο μετά την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των δόσεων και μέχρι τότε, το ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.



Η οφειλή μετά την αφαίρεση του ποσού που προκαταβάλλεται επιβαρύνεται μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ομολογία του φορολογούμενου και έως την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.



Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής συνεπάγεται άρση της έκπτωσης και καθιστά ληξιπρόθεσμη τη συνολική οφειλή πριν τη μείωση του αναλογικού προστίμου ληξιπρόθεσμη, αφαιρουμένου τυχόν ποσού που ήδη καταβλήθηκε εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα οι δόσεις που αναλογούν.



Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία για την υποβολή δήλωσης αποδοχής των οφειλών που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει τις αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις κατόπιν κοινοποίησης της εντολής ελέγχου και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρέλευση της δέκατης ημέρας από την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, οι δηλώσεις να είναι χρεωστικές και να έχουν πραγματοποιηθεί οι βεβαιώσεις των φόρων και τα πρόστιμα.