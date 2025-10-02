Εφορία: Πότε διορθώνει λάθη και διαγράφει φόρους και πρόστιμα

Σε διορθώσεις πρόδηλων λαθών που κοστίζουν ακριβά στους φορολογούμενους και μάλιστα αναδρομικά για υποθέσεις που εκκρεμούν από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα προχωρά η εφορία ακόμα και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Με τη διόρθωση των λαθών που μπορεί να γίνεται είτε με αίτηση του φορολογούμενου είτε αυτόματα από την Φορολογική Διοίκηση φόροι και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει των πράξεων που ακυρώνονται, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε αυτόματα, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου για πρόδηλη μερική η ολική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης η για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

Ως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη θεωρούνται τα σφάλματα κατά τη διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού ή κατά την εκτέλεση αριθμητικής πράξης, για παράδειγμα βεβαίωση φόρου ύψους 10.000 ευρώ αντί 1.000 ευρώ και όχι η εσφαλμένη επιβολή φόρου ή απαλλαγή από το φόρο ή η κακή εφαρμογή του νόμου.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης θα πρέπει είτε να προσκομιστούν έγγραφα από τον φορολογούμενο, είτε είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Με βάση το άρθρο 74 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας:

- Η προθεσμία για την ακύρωση πράξης που έχει προσβληθεί στα δικαστήρια και βρίσκεται σε εκκρεμοδικία λήγει ένα έτος μετά από τη λήξη της εκκρεμοδικίας, δηλαδή μετά από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ενώ δεν εξετάζεται αν η πρόδηλη πλημμέλεια που αποτελεί τον λόγο ακύρωσης έχει προβληθεί στο πλαίσιο ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής.

- Ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει των πράξεων που ακυρώνονται, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η Φορολογική Διοίκηση δεν επιτρέπεται να εξετάσει πρόδηλα σφάλματα αν οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια. Ειδικότερα οι φορολογούμενοι πρέπει είτε να ζητήσουν από τη Φορολογική Διοίκηση να επανεξετάσει την πράξη που έχει εκδοθεί εις βάρος τους, κινδυνεύοντας να χάσουν την προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή για την προσφυγή στα δικαστήρια είτε να περιμένουν τη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων ενώ στο διάστημα αυτό η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ένα προφανές σφάλμα