Οριστικοί τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ - Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς υποθέσεις

Έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ρίχνει αυλαία σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Η υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να χτυπήσει το οικονομικό έγκλημα, περνά οριστικά στο παρελθόν.

Μετά από απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, του υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο σχεδόν τριών δεκαετιών. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος απορροφάται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ σε μια μετάβαση που το υπουργείο Οικονομίας «βαφτίζει» μεταρρύθμιση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Οι υποθέσεις και οι εργαζόμενοι

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ από τη Δευτέρα. Οι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να «τρέχουν» τις προκαταρκτικές εξετάσεις μέχρι να τις ολοκληρώσουν, ανεξάρτητα από το πού θα τοποθετηθούν μετά το 2026. Οι δικαστικές διαδικασίες δεν σταματούν ούτε για λεπτό – συνεχίζονται αυτόματα στο όνομα της ΑΑΔΕ.

Το προσωπικό μεταφέρεται αυτούσιο, με ίδιες θέσεις και εργασιακή σχέση, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα: νέα περιγράμματα θέσεων, αξιολογήσεις και… εξετάσεις.

Οι «σκληρές» εξετάσεις

Από 1η Ιανουαρίου 2026, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα κριθούν ξανά. Θα δώσουν εξετάσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με βάση την εμπειρία τους, τα προσόντα τους και –κυρίως– τα αποτελέσματα της δουλειάς τους την τελευταία τριετία.



Όσοι περάσουν τον «κάβο», θα τοποθετηθούν σε ρόλους Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2026. Όσοι όχι, θα μεταφερθούν αλλού.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί

Το υπουργείο μιλά για «βελτίωση της αποδοτικότητας». Οι συνδικαλιστικοί φορείς, όμως, ανησυχούν: ζητούν πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία, καταγγέλλοντας ότι οι εξετάσεις ανοίγουν δρόμο για «ξεκαθάρισμα» στελεχών.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Για χρόνια αποτέλεσε το «βαρύ χαρτί» της Πολιτείας απέναντι στη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή.

Από το «βαρύ χαρτί» της πάταξης στο λουκέτο

Μεγάλοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, κατασχέσεις «μαύρου» χρήματος, έρευνες για λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, αλλά και πολύκροτες υποθέσεις που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή, έγραψαν την ιστορία του.

Σταδιακά, όμως, η ισχύς του περιορίστηκε. Μειώσεις αρμοδιοτήτων, αποψίλωση προσωπικού και μεταφορά κομματιών του έργου του στην ΑΑΔΕ το αποδυνάμωσαν.



Το μόνο βέβαιο; Από Δευτέρα, το ΣΔΟΕ ανήκει οριστικά στην ιστορία.