Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας στην Εφορία, ταμεία και τράπεζες - Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Με δόσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 240 για το Δημόσιο και τις 420 για τράπεζες, αλλά και με δυνατότητα «κουρέματος» σε τόκους ή προσαυξήσεις, ο μηχανισμός δίνει πραγματική ανάσα στους οφειλέτες σε εφορία, ταμεία και τράπεζες

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), όπου φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους προς:

Τράπεζες

Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ)

Εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers)

χωρίς να χρειάζεται προσφυγή στα δικαστήρια.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Ο μηχανισμός απευθύνεται σε:

Ιδιώτες (π.χ. μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους) με χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες.

Ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Όσους έχουν τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς Δημόσιο ή χρηματοδοτικούς φορείς.

Εξαιρούνται:

Όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι συνεπείς.

Όσοι έχουν οφειλές που εξοφλούνται με απλή πάγια ρύθμιση (π.χ. 24 ή 48 δόσεις).

Όσοι έχουν πολύ χαμηλές οφειλές (κάτω των 10.000 €).

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

Χρέη προς ΑΑΔΕ (φόροι, ΦΠΑ, πρόστιμα)

Χρέη προς ΕΦΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές)

Δάνεια σε τράπεζες ή servicers

Προσαυξήσεις, τόκοι και έξοδα

Τι ρυθμίσεις προσφέρει

Έως 240 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο & ΕΦΚΑ

Έως 420 δόσεις για δάνεια σε τράπεζες/servicers

Κούρεμα κεφαλαίου, τόκων ή προσαυξήσεων, εφόσον δικαιολογείται

Επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό των συνηθισμένων ρυθμίσεων

Ποια τα οφέλη

Αποφεύγονται κατασχέσεις & πλειστηριασμοί

Ενιαία ρύθμιση για όλες τις οφειλές

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

Πιθανό κούρεμα χρέους

Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και ανώνυμη μέχρι την τελική πρόταση

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οφειλέτη

Να υποβάλει ειλικρινή οικονομικά στοιχεία

Να τηρεί τις δόσεις της ρύθμισης

Να μην δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές

Διαδικασία Ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

1. Είσοδος στην πλατφόρμα

Μπαίνεις στο gov.gr → [Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών].

Συνδέεσαι με κωδικούς Taxisnet.

2. Υποβολή αίτησης

Συμπληρώνεις ηλεκτρονική αίτηση.

Δηλώνεις όλα τα στοιχεία:

Εισοδήματα

Περιουσία (ακίνητα, οχήματα, καταθέσεις)

Οφειλές (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες)

Η αίτηση είναι ενιαία για όλες τις οφειλές.

3. Αυτόματη άντληση στοιχείων

Το σύστημα τραβάει δεδομένα από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες.

Γίνεται έλεγχος για το αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης.

4.Υπολογισμός πρότασης

Η πλατφόρμα υπολογίζει μια προτεινόμενη ρύθμιση με βάση την οικονομική σου δυνατότητα.

Συμμετέχουν οι πιστωτές (τράπεζες, servicers, Δημόσιο).

5. Αξιολόγηση από τους πιστωτές

Οι πιστωτές εξετάζουν τα στοιχεία.

Αν συμφωνήσουν, καταθέτουν πρόταση ρύθμισης.

6.Πρόταση προς τον οφειλέτη

Ο οφειλέτης λαμβάνει την πρόταση ρύθμισης (δόσεις, επιτόκιο, τυχόν κούρεμα).

Έχεις δικαίωμα να αποδεχθείς ή να απορρίψεις την πρόταση.

7.Ολοκλήρωση – Υπογραφή

Αν αποδεχθείς, ολοκληρώνεται η διαδικασία και υπογράφεται σύμβαση ρύθμισης.

Από εκείνη τη στιγμή προστατεύεσαι από κατασχέσεις & πλειστηριασμούς, εφόσον τηρείς τη ρύθμιση.

Χρόνος & Κόστος

Η διαδικασία είναι δωρεάν και γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Συνήθως ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες (εξαρτάται από την ανταπόκριση πιστωτών).

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι το «εργαλείο» για όποιον έχει χρέη σε πολλές πλευρές και θέλει να τα ρυθμίσει με μία ενιαία λύση, χωρίς δικαστήρια και με ευνοϊκούς όρους.