«Κοκκινίζει» ο Εξωδικαστικός: Ένας στους δύο οφειλέτες εγκαταλείπει τη ρύθμιση μέσα σε τρεις μήνες

Μπορεί οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού να αυξάνονται θεαματικά, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σκληρή πραγματικότητα: ένας στους δύο οφειλέτες σταματά να πληρώνει τις δόσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν «κλειδώσει» 41.748 ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 13,56 δισ. ευρώ. Μόνο τον τελευταίο μήνα υπογράφηκαν 1.231 νέες συμφωνίες, ύψους 317 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18,5% σε σχέση με πέρυσι και 78% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, οι νέες αιτήσεις παρουσιάζουν άνοδο 10% σε ετήσια βάση.

Κι όμως, η πραγματικότητα είναι απογοητευτική. Οι μισές ρυθμίσεις «σκάνε» μετά τους τρεις πρώτους μήνες, καθώς πολλοί οφειλέτες σταματούν να καταβάλλουν τις δόσεις, με αποτέλεσμα να πετιούνται εκτός συστήματος.

Τι προσφέρει ο Εξωδικαστικός

Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις που έκανε η κυβέρνηση –μεταξύ των οποίων:

κούρεμα χρεών έως 30%,

240 δόσεις για Δημόσιο και Ταμεία,

420 δόσεις για τράπεζες και servicers,

και κυρίως πάγωμα πλειστηριασμών.

Όσο διαρκεί η ρύθμιση, η εικόνα παραμένει προβληματική. Το υπουργείο Οικονομικών είχε επενδύσει στον μηχανισμό, θέλοντας να βάλει φρένο στο ιδιωτικό χρέος που ξεπερνά τα 240 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με άλλες ρυθμίσεις (ΚΕΑΟ, πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων), το ποσοστό αθέτησης παραμένει υψηλό – 30% έως 50%.

Ποιος φταίει

Η κόντρα είναι ανοιχτή. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους δείχνει με το δάχτυλο τους servicers, κατηγορώντας τους για ελλιπή επικοινωνία με τους δανειολήπτες. Από την άλλη, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων ζητούν πιο σκληρά μέτρα: νομικές ενέργειες και πλειστηριασμούς σε όσους εγκαταλείπουν τη ρύθμιση.



Το βέβαιο είναι πως, παρά τα «μπόνους» που δίνει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, η μάχη με το ιδιωτικό χρέος παραμένει χαμένη για πολλούς.