«Λυπητερές» με «προκάτ» φόρο σε «εξαφανισμένους» - Σε ποιους στέλνει ειδοποιητήρια η εφορία

Ειδοποιητήρια για την καταβολή έξτρα φόρων και προστίμων σε χιλιάδες φορολογούμενους που είναι «άφαντοι» τη τελευταία πενταετία από την εφορία, καθώς δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται υποθέσεις του 2019 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις στοιχείων για εισοδήματα και κινητή και ακίνητη περιουσία που διενήργησε η ΑΑΔΕ και ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κατ' εκτίμηση με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η φορολογική διοίκηση.



Σύμφωνα με το νόμο, στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση αν και υπόχρεοι, η ΑΑΔΕ προχωρά ανάλογα με την περίπτωση στον καταλογισμό φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης καθώς και στην επιβολή προσαυξήσεων και αυτοτελών προστίμων για εκπρόθεσμη καταβολή.

Εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Ειδικότερα, η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην πράξη που εκδίδεται αναφέρεται ότι η φορολογική διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης πράξης. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.

Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το σύμφωνο συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του φόρου.

Ειδοποίηση στην προσωπική θυρίδα του φορολογούμενου

Το εκκαθαριστικό με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση στην προσωπική θυρίδα του στην ψηφιακή πύλη myAADE ενώ αποστέλλεται και ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η οφειλή θα πρέπει να εξοφληθεί εντός 30 ημερών η εναλλακτικά να ενταχθεί στη πάγια ρύθμιση για την αποπληρωμή σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.



Πάντως μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια εφορία συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε μια τέτοια περίπτωση ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης και όχι με τα στοιχεία που εντόπισε η ΑΑΔΕ.



Παράλληλα κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.