Αύξηση των «προκάτ» φορολογικών δηλώσειων το 2026 - Επέκταση του μοντέλου στα εισοδήματα από ακίνητα

Αύξηση των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για «αμιγώς» μισθωτούς και συνταξιούχους στα 2 εκατ. το 2026 από 1,3 εκατ. φέτος και σταδιακή επέκταση της αυτόματης υποβολής στα εισοδήματα από ακίνητα σχεδιάζει η ΑΑΔΕ με όχημα τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Στρατηγικός στόχος είναι η εφαρμογή του μέτρου των προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων από όλες τις πηγές των εισοδημάτων το 2028.

Σύμφωνα με το προγραμματισμό τα επόμενα βήματα μετά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι:

- Η προσυμπλήρωση των κωδικών που αφορούν τα εισοδήματα από ακίνητα με τα στοιχεία στο έντυπο Ε2 να μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1. Το κλειδί για μια τέτοια αλλαγή είναι η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα συγκεντρώνει και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Αν το μητρώο ενεργοποιηθεί έως το τέλος του 2025 η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει το 2026 στη προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από ενοίκια.

- Η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, τα δεδομένα του οποίου θα μεταφέρονται αυτόματα και στο Ε1. Τα στοιχεία που αφορούν έσοδα και έξοδα για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η προετοιμασία για τις «έτοιμες» φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, τόκων, δαπανών.

Στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αφού τα επεξεργαστούν θα τα ενσωματώσουν στα νέα έντυπα των δηλώσεων με την ηλεκτρονική πύλη να ανοίγει στις 15 Μαρτίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν, να συμπληρώνουν ή να διορθώνουν τα στοιχεία τους πριν από την οριστική υποβολή. Αν δεν προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2025 ενώ τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνονται έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα, ενώ η πληρωμή του φόρου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με πρώτη στις 31 Ιουλίου 2025. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ θα δικαιούνται έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης και συγκεκριμένα 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 30ή Απριλίου, 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τη 15η Ιουνίου και 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15η Ιουλίου.