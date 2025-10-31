Τρεις στους δέκα βγήκαν κερδισμένοι από τη μάχη με την εφορία

«Κούρεμα» ακόμα και ακύρωση των έξτρα φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων που τους επέβαλε η Εφορία για παραβάσεις πέτυχαν σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 το 27,2% από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ αμφισβητώντας τις αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης κέρδισαν ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που τους είχαν καταλογιστεί ενώ το 40% από αυτούς που έχασαν τη μάχη στη ΔΕΔ προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 5.984 ενδικοφανείς προσφυγές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και από τις υποθέσεις αυτές εξετάστηκαν οι 4.332 και σε 1.178 περιπτώσεις οι αποφάσεις ήταν υπέρ των φορολογούμενων. Επτά στις δέκα προσφυγές ή 3.076 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ ενώ 58 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 20 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Σημειώνεται ότι από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Αύγουστο του 2025, έχουν υποβληθεί συνολικά 100.444 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 95.205. Από αυτές, σε 23.723 περιπτώσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 38.516 υποθέσεις φορολογικών διαφορών ενώ εκκρεμούν για έλεγχο 5.239 υποθέσεις.

Μέσα σε 30 μέρες η προσφυγή στη ΔΕΔ

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η προσφυγή στη ΔΕΔ υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου, ενώ κατόπιν χάνεται το δικαίωμα προσφυγής και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να προσφύγει ούτε στα διοικητικά δικαστήρια. Επίσης, για να προσφύγει ο ελεγχόμενος στη ΔΕΔ, θα πρέπει να καταβάλει το 50% των φόρων και των προστίμων που του καταλόγισε ο έλεγχος και σε περίπτωση που δικαιωθεί το ποσό επιστρέφεται.

Πάντως χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις αποδέχονται το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να μειώσουν από 25% έως και 50% τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.