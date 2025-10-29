Πνιγμένοι στα χρέη: Πόσα χρωστούν στην εφορία 4 εκατομμύρια Έλληνες

Μεικτή εικόνα παρουσίασε η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ . Από τη μία, δημιουργήθηκαν νέα, μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ από την άλλη σημειώθηκε βελτίωση στις εισπράξεις παλαιών οφειλών

Ο αριθμός των οφειλετών κινήθηκε έντονα μέσα στους θερινούς μήνες: 3,9 εκατ. τον Ιούνιο, 4 εκατ. τον Ιούλιο και 3,97 εκατ. τον Αύγουστο. Η απότομη αύξηση του Ιουλίου, ωστόσο, προήλθε από λανθασμένη καταχώρηση ΦΠΑ ύψους 0,5 δισ. ευρώ από έναν μόνο φορολογούμενο, που διαγράφηκε τον Αύγουστο.

Η ΑΑΔΕ μετρά 111,6 δισ. ευρώ σε ληξιπρόθεσμα

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανήλθε σε 111,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,17 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Στην πράξη, το πραγματικό χρέος προς το Δημόσιο φτάνει τα 84,46 δισ. ευρώ.



Από τις αρχές του 2025 έως τον Αύγουστο, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ μέσα μόνο σε έναν μήνα, τον Αύγουστο, οι νέες οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ. Τα συνολικά νέα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν τα 6,135 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,8% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2025, από τη μία πλευρά δημιουργήθηκαν νέα, υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ από την άλλη σημειώθηκε βελτίωση στην είσπραξη παλαιών οφειλών.

Οι οφειλέτες έκαναν… «βόλτες» μέσα στο καλοκαίρι:

3.916.603 τον Ιούνιο (-3,6% σε ετήσια βάση),

4.001.794 τον Ιούλιο (+4,5%),

3.973.220 τον Αύγουστο (-1,02%).

Η «εκτόξευση» του Ιουλίου, ωστόσο, αποδείχθηκε τελικά λογιστικό λάθος: μια χρεωστική δήλωση ΦΠΑ ύψους 0,5 δισ. ευρώ από έναν μόνο φορολογούμενο «φούσκωσε» τεχνητά τα νούμερα, για να διαγραφεί τον επόμενο μήνα.

Τα νούμερα των χρεών

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τον Αύγουστο έφτασε τα 111,627 δισ. ευρώ. Από αυτά, 27,17 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό χρέος να διαμορφώνεται στα 84,46 δισ. ευρώ.

Μόνο στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τον Αύγουστο οι νέες οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Συνολικά, τα νέα ληξιπρόθεσμα (μαζί με μη φορολογικές οφειλές, όπως πρόστιμα ή δικαστικές αποφάσεις) έφτασαν τα 6,135 δισ. ευρώ, από 4,667 δισ. ευρώ ένα μήνα πριν.

Οι κατασχέσεις και οι... επόμενοι στη σειρά

Μέχρι στιγμής, 1.617.052 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κυρίως κατασχέσεις), ενώ άλλοι 2.262.821 ΑΦΜ βρίσκονται «στο κατώφλι» των μέτρων, καθώς χρωστούν πάνω από 500 ευρώ.

Πόσο αυξομειώθηκαν τα χρέη

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο:

110,82 δισ. ευρώ τον Ιούνιο,

111,82 δισ. ευρώ τον Ιούλιο,

111,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Τα ανεπίδεκτα είσπραξης κινήθηκαν από 26,3 δισ. σε 27,17 δισ. ευρώ, διατηρώντας το πραγματικό υπόλοιπο γύρω στα 84,5 δισ. ευρώ.

Εισπράξεις: Καλύτερες, αλλά όχι αρκετές

Η ΑΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει 4,289 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2025, έναντι 3,995 δισ. ευρώ πέρυσι (+7,35%). Παρά τη βελτίωση, τα νέα χρέη αυξάνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα — κάτι που δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει βαθύ.

Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα

Τον Αύγουστο σημειώθηκε έκρηξη στις οφειλές από φόρο εισοδήματος (+844,72%, στα 300 εκατ. ευρώ) και ΦΠΑ (+216,53%, στα 889 εκατ. ευρώ). Αυτές οι δύο κατηγορίες ήταν οι βασικοί «τροφοδότες» των νέων χρεών.

Εισπράξεις παλαιών και νέων οφειλών

Παλαιά χρέη: 2,365 δισ. ευρώ στο 8μηνο (+7,74%).

Νέα χρέη: 1,861 δισ. ευρώ (+11,91%).

Τον Αύγουστο, οι μεγαλύτερες εισπράξεις ήρθαν από τον φόρο εισοδήματος (103,2 εκατ. ευρώ) και τον ΦΠΑ (143,78 εκατ. ευρώ).

Παρά την αυξημένη εισπρακτική δραστηριότητα της ΑΑΔΕ, τα νέα χρέη «τρέχουν» πιο γρήγορα απ’ ό,τι προλαβαίνουν να μαζευτούν. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο μια κούρσα αντοχής ανάμεσα στους φορολογούμενους και το Δημόσιο, με τους πρώτους να δυσκολεύονται να κρατήσουν ρυθμό.