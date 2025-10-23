«Σπριντ» της εφορίας για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που οδεύουν προς παραγραφή

Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η φορολογική διοίκηση για να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις του παρελθόντος που οδεύουν προς παραγραφή στο τέλος Δεκεμβρίου, στερώντας πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Πρόκειται κυρίως για μεγάλες υποθέσεις του 2019 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος ακινήτων και ΦΠΑ και για τις οποίες οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στους φορολογούμενος μέχρι την εκπνοή του 2025 αλλιώς μπαίνουν στο αρχείο.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ, οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης μετά την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση ο φορολογικός μηχανισμός.

Ειδικότερα στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται:

- Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ.

- Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ.

- Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία είτε για τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

- Υποθέσεις φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς ή δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούσαν παλαιότερα έτη.

- Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

- Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία στοιχειοθετούν έγκλημα φοροδιαφυγής, δηλαδή το ποσό που αποφεύχθηκε να δηλωθεί υπερβαίνει το ποσό των 50.000 για παρακρατούμενους φόρους ή των 100.000 ευρώ, αν πρόκειται για φόρο εισοδήματος.

Το χρονικό διάστημα για παραγραφή

Με βάση το νόμο το βασικό χρονικό διάστημα για την παραγραφή των φορολογικών είναι η πενταετία ενώ για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν myDATA περιορίζεται στα τρία έτη.

Ωστόσο ο χρόνος παραγραφής επιμηκύνεται:



- Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στη 15ετία.

- Εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση όπου έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός της Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας.

- Εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, μέχρι την παραλαβή τους και για ένα έτος από αυτήν και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά το αίτημα παροχής πληροφοριών.

- Εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την κοινοποίηση στη Φορολογική Διοίκηση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά.

- Για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.), καθώς επίσης και εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα, για όσο χρόνο διαρκεί η Δ.Α.Δ.