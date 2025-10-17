Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι έχουν έκπτωση ή και απαλλαγή από τα τεκμήρια

«Κούρεμα» έως και πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια θα έχουν μια σειρά ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες οι οποίοι θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν το 2026 και υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογα με τη περίπτωση θα προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπει ο νόμος.

Ειδικότερα με βάση το ισχύον καθεστώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

-Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%–79%.

-Φορολογούμενους που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

-Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

-Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

-Πολύτεκνες οικογένειες, για την ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής.

-Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

-Ελεύθερους επαγγελματίες εκτός Αττικής που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

-Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Οι κατηγορίες που απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα είναι οι ακόλουθες:

-Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

-Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι», εφόσον εργάζονται σε έως τρεις εργοδότες.

-Άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

-Καφενεία σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

-Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

-Νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

-Μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα.

Για τις εκπτώσεις και τις εξαιρέσεις από το τεκμαρτό προσδιορισμό του ελάχιστου εισοδήματος οι φορολογούμενοι απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:

-Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας πολύτεκνου ως γονέα ή απορφανισθέντος τέκνου.

- Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση άγαμης μητέρας), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση χηρείας) ή δικαστική απόφαση απόδοσης (και προσωρινής) επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο ή σε συμβολαιογράφο για την έκδοση διαζυγίου (συναινετική λύση γάμου) ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα ή πιστοποιητικό κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα (φυλάκιση του άλλου γονέα) κ.λπ. Ως μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται η οικογένεια που αποτελείται από έναν μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

- Άδεια κυκλοφορίας για το ποσοστό ιδιοκτησίας των εκμεταλλευτών ταξί.

- Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση από την οποία να προκύπτει ο περιορισμός της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υπόχρεου.