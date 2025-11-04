Αλλάζουν τα τεκμήρια στα αυτοκίνητα: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Αλλάζουν τα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα και οι νέοι κανόνες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026, που θα αφορούν το φορολογικό έτος 2025. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι προχωρά σε συνολική αναμόρφωση του συστήματος τεκμηρίων, με στόχο να αντικατοπτρίζουν πιο ρεαλιστικά το πραγματικό κόστος διαβίωσης και χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Πως γίνεται ο υπολογισμός

Στην περίπτωση των ΙΧ, το νέο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον κυβισμό, αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ευθυγραμμίζοντας τη φορολογία με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ.

Eurokinissi

Η μεταρρύθμιση στα τεκμήρια αυτοκινήτων 2026 έρχεται να διορθώσει ένα σύστημα που θεωρούνταν ξεπερασμένο, καθώς επέβαλε το ίδιο τεκμήριο σε ένα παλιό αυτοκίνητο μεγάλης κατανάλωσης και σε ένα νεότερο, πιο «καθαρό» μοντέλο. Έτσι, πλέον, το κράτος στοχεύει σε ένα πιο δίκαιο μοντέλο, όπου οι χαμηλοί ρύποι σημαίνουν και μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Στην πρώτη ανήκουν όσα έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έως τις 31 Οκτωβρίου 2010. Για αυτά, η αντικειμενική δαπάνη ΙΧ συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό, αλλά με νέα ποσά. Για αυτοκίνητα έως 1.200 κυβικά η ετήσια δαπάνη ορίζεται στα 2.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά μέχρι τα 2.000, 450 ευρώ ανά 100 κυβικά μέχρι τα 3.000, και 600 ευρώ ανά 100 κυβικά για όσα ξεπερνούν τα 3.000 κυβικά εκατοστά.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi

Η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010. Εδώ ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές CO₂. Για αυτοκίνητα με ρύπους έως 122 γραμμάρια CO₂/χλμ, το τεκμήριο ξεκινά από τα 2.000 ευρώ. Από 122 έως 139 γραμμάρια προστίθενται 30 ευρώ ανά γραμμάριο, από 139 έως 166 γραμμάρια 45 ευρώ, και πάνω από 166 γραμμάρια 60 ευρώ ανά γραμμάριο. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που εκπέμπει 149 γραμμάρια CO₂ θα έχει αντικειμενική δαπάνη 2.960 ευρώ.

*Οι τιμές είναι ενδεικτικές βάσει του προτεινόμενου συστήματος

Ποιοι ωφελούνται

Με τη νέα κλίμακα, τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα αναμένεται να ωφεληθούν σημαντικά, καθώς έχουν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ρύπων. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων χωρίς σύγχρονη τεχνολογία θα επιβαρυνθούν περισσότερο, αφού καταργείται η μείωση τεκμηρίου ανάλογα με την παλαιότητα.

Οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναπροσαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και σκάφη. Στόχος είναι το νέο πλαίσιο να είναι πιο δίκαιο, πιο «πράσινο» και πιο κοντά στην πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως, ώστε στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 να γνωρίζουν πώς διαμορφώνεται η νέα αντικειμενική δαπάνη 0και τι σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι τους.