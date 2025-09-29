Κατοικίες: Τα νέα ποσά για τα τεκμήρια διαβίωσης 2025 - Τι ισχύει για μονοκατοικίες, δευτερεύουσες

«Ψαλιδισμένα» έως και 35% είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες για τα φετινά εισοδήματα που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 και αφορούν όσους διαμένουν σε ιδιόκτητες, μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες.

Το μέτρο θα απαλλάξει χιλιάδες φορολογούμενους από πρόσθετες επιβαρύνσεις καθώς το εισόδημα τους είναι χαμηλότερο από το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης του τεκμηρίου που υπολογίζει η εφορία με βάση το είδος, το εμβαδόν και τη περιοχή που βρίσκεται η κατοικία με αποτέλεσμα να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο από αυτόν που αναλογεί στο δηλωθέν εισόδημα.

Πώς διαμορφώνεται η κλίμακα με το νέο καθεστώς

Με το νέο καθεστώς η κλίμακα για το τεκμήριο διαβίωσης διαμορφώνεται ως εξής:

- 28 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 40 ευρώ το τετραγωνικό για κύριους χώρους κατοικίες έως και 80 τ.μ.. Για παράδειγμα για κύρια κατοικία 80 τ.μ. το τεκμήριο διαβίωσης μειώνεται σε 2.240 ευρώ από 3.200 ευρώ που είναι σήμερα (μείωση 30%)

- 45 ευρώ ανά τ.μ. από 65 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια κύριων χώρων από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. Έτσι για κατοικία επιφάνειας 120 τ.μ. το τεκμήριο από 5.800 ευρώ πέφτει σε 4.040 ευρώ (μείωση 30%).

- 77 ευρώ ανά τ.μ. από 110 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια κύριων χώρων από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ.

- 140 ευρώ ανά τ.μ. από 200 ευρώ ανά τ.μ. για κύριους χώρους από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ.

- 280 ευρώ ανά τ.μ. από 400 ευρώ ανά τ.μ. για κύριους χώρους κατοικίας από 301 τ.μ. και άνω.

Η προσαύξηση

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30% από 40% σήμερα για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 58% από 70% σήμερα για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

Για τις μονοκατοικίες το τεκμήριο διαβίωσης προσαυξάνεται κατά 20%.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, για κατοικία 120 τ.μ. που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ. το ύψος του τεκμηρίου από 8.120 ευρώ σήμερα μειώνεται κατά 35% σε 5.252 ευρώ.

Για κατοικία 300 τ.μ. σε ακριβή περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τεκμήριο μειώνεται κατά 35% στα 38.236 ευρώ από 58.820 ευρώ σήμερα.

Για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα ποσά του τεκμηρίου μειώνονται κατά 50%.

Ποιους «βαρύνουν» τα τεκμήρια διαβίωσης

Επισημαίνεται ότι με βάση το νόμο τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών «βαρύνουν» εκείνους που κατοικούν σε αυτό, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές είτε τούς έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

Από το τεκμήριο απαλλάσσεται ο φορολογούμενος δηλώνει «φιλοξενούμενος» αλλά η τεκμαρτή δαπάνη βαρύνει τον «φιλοξενούντα». Επίσης δεν υπολογίζεται τεκμήριο στις περιπτώσεις των «κενών» κατοικιών αλλά για τις κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το παραπάνω διάστημα.