Ξεπαγώνουν χιλιάδες αδρανείς περιουσίες για φθηνή στέγη - Στη «μάχη» 9.000 αζήτητα ακίνητα

Τέλος στο καθεστώς «παγωμένων» περιουσιών βάζει η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο που βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Στόχος; Η ενεργοποίηση 2.000 κοινωφελών ιδρυμάτων που παραμένουν αδρανή και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών, με σκοπό –μεταξύ άλλων– να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ευάλωτων νοικοκυριών.



Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ίδρυμα ειδικού σκοπού που θα διαχειρίζεται και θα αξιοποιεί τα ακίνητα , με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου και ψηφιακής πλατφόρμας για πλήρη χαρτογράφηση και έλεγχο. Όλες οι πράξεις θα αναρτώνται υποχρεωτικά, ώστε να μπει τέλος στην αδιαφάνεια.



Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης θέτει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε πρώτο πλάνο, επιχειρώντας να συνδυάσει την αποδοτικότητα με κοινωνική πολιτική. Ήδη έχει δώσει εντολή η ψηφιακή καταγραφή να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου.

Το νέο πλαίσιο:

Τα αδρανή ιδρύματα θα περνούν σε προσωρινή διοίκηση του ιδρύματος ειδικού σκοπού, με μηχανισμό εξυγίανσης.

Οι διαδικασίες διαχείρισης απλοποιούνται και επιταχύνονται, ενώ οι διοικήσεις θα φέρουν αυξημένη ευθύνη.

Καταργούνται τα περιφερειακά συμβούλια και δημιουργείται Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών στο υπουργείο.

Δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων για στεγαστική πολιτική ή κοινωνικές δράσεις του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις σχολάζουσες κληρονομιές, όπου σήμερα κυριαρχεί η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις: πλέον θα υπάρχει ταχεία διαδικασία ώστε το Δημόσιο να αναγνωρίζεται άμεσα ως κληρονόμος.

Παράλληλα, προβλέπεται φορολογικό κίνητρο: κατάργηση του φόρου εισοδήματος για ενεργά κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και απαλλαγή από φόρο δωρεάς και κληρονομιάς.

Το Ζάππειο στο επίκεντρο

Ακίνητα Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το Ζάππειο Μέγαρο. Η παλαιά Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων καταργείται και στη θέση της δημιουργείται νέα επιτροπή με μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομική αυτοτέλεια, υπό μορφή ΝΠΙΔ. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να αποφευχθούν στο μέλλον φαινόμενα εκχώρησης χώρων για εκδηλώσεις «έναντι ευτελούς τιμήματος», όπως συνέβαινε στο παρελθόν.



Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές: η αδρανής περιουσία δεν μπορεί να μένει στο ράφι, αλλά να μετατραπεί σε εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής.