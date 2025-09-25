Τέλος τα «φέσια»: Χωρίς επίδομα ενοικίου οι μπαταχτσήδες ενοικιαστές

Με το… καλημέρα μπαίνει «κόφτης» στο επίδομα ενοικίου για όσους ενοικιαστές αφήνουν πίσω τους ανείσπρακτα μισθώματα. Όπως προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, από φέτος όσοι δεν πληρώνουν τα συμφωνημένα ενοίκια στους ιδιοκτήτες, θα βλέπουν την επιδότησή τους να περικόπτεται ή και να μηδενίζεται.

Το επίδομα, που φτάνει έως 800 ευρώ ανά νοικοκυριό (συν 50 ευρώ για κάθε παιδί) και έως 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα καταβληθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Όμως, όσοι ενοικιαστές αφήνουν «φέσια» στη διάρκεια της μίσθωσης ή με τη λήξη της, δεν θα λάβουν ούτε ευρώ.

Η διαδικασία εξαίρεσης των κακοπληρωτών θα γίνεται μέσω διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας:

τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών, όπου καταγράφονται τα ανείσπρακτα ενοίκια,

τα μισθωτήρια συμβόλαια του προηγούμενου έτους που δηλώνονται στα έντυπα Ε1 και Ε2.

Αν υπάρχουν απλήρωτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ποσό, αλλά με βάση ό,τι πραγματικά εισέπραξε ο ιδιοκτήτης, όπως δηλώθηκε στο Ε2. Έτσι, οι «φεσαδόροι» θα δουν την ενίσχυσή τους να μειώνεται δραστικά ή να εξαφανίζεται.

Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποζημιώνονται για τα χαμένα ενοίκια, ενώ το κράτος βάζει φρένο σε μια στρέβλωση που επιβράβευε τους κακοπληρωτές στερώντας ταυτόχρονα φορολογικά έσοδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βοήθημα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή ή πλασματικά στοιχεία για να «φουσκώσει» το ποσό, το επίδομα θα επιστρέφεται με τόκους, ενώ ο ενοικιαστής θα αποκλείεται για τρία χρόνια από κάθε αντίστοιχη ενίσχυση.