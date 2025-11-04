Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής - Ποιοι θα λάβουν έως 800 ευρώ

Η εφάπαξ καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας «ανάσα» σε περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως και 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το μέτρο αφορά ενοικιαστές που κατέβαλαν ενοίκιο μέσα στο 2024, είτε για κύρια κατοικία είτε για φοιτητική στέγη. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών , πρόκειται για μόνιμο μέτρο, το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Η ενίσχυση των 250 ευρώ (κατ’ ελάχιστο) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε καμία εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να λάβουν το βοήθημα οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Εισοδηματικά όρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά όρια

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Οι απαραίτητες δηλώσεις

Για να εγκριθεί η επιστροφή, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (Μισθωτήριο).

Ο αριθμός της δήλωσης να έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Αν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός στο Ε1, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις. Εφόσον τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιηθούν μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, το ποσό θα καταβληθεί κανονικά.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν ψηφιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE.gov.gr

Η επεξεργασία θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ και η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

Βήμα – βήμα η διαδικασία πληρωμής

Με νέα υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της επιστροφής θα γίνει εφάπαξ στον IBAN που έχει δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE (διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN) ή μέσω του myAADEapp (Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN).