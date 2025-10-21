Στην τελική ευθεία οι έλεγχοι για το «κλείδωμα» της επιστροφής ενοικίου - Πότε πληρώνεται το επίδομα

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση των διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ για την καταγραφή των δικαιούχων της επιστροφής ενός ενοικίου που αναμένεται να πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.180.000 νοικοκυριών το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ προχωρά σε έλεγχο δηλώσεων μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι η μίσθωση είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά, σε σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet για να διασφαλιστεί η «ταυτότητα» του δικαιούχου και σε διασταύρωση ποσών που έχουν καταβληθεί ή οφείλονται.

Με βάση το νόμο το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους χωρίς αιτήσεις και δικαιολογητικά αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που δεν μπορεί όμως να ξεπερνά τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.

Παράδειγμα

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και σε περίπτωση που καταβάλλεται ενοίκιο για φοιτητική κατοικία το ανώτατο όριο είναι 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Για παράδειγμα μια οικογένεια με δυο παιδιά που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και πληρώνει 950 ευρώ ενοίκιο το μήνα θα λάβει τον επόμενο μήνα το ποσό των 900 ευρώ (800+50+50).

Οικογένεια που καταβάλλει ενοίκιο 800 ευρώ το μήνα για κύρια κατοικία και 400 ευρώ για την φοιτητική κατοικία του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη θα λάβει 1.200 ευρώ.

Το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ενοικιαστές και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

- Το ετήσιο εισόδημα για άγαμους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ενώ για έγγαμους τα 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

- Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Επισημαίνεται ότι για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας ισχύουν μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Τι ισχύει για ενοικιαστές με απλήρωτα ενοίκια

Για τους ενοικιαστές που έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή και συνεπώς θα λάβουν μειωμένο ή και μηδενικό επίδομα.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Στο μεταξύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 όσοι δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός επιδότησης, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που θα πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.