Επιστροφή ενοικίου: Τελειώνει ο χρόνος για διορθώσεις στη φορολογική δήλωση - Ο κωδικός για την ενίσχυση

Περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν 950.000 νοικοκυριά για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική δήλωση και να «κλειδώσουν» την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου ύψους έως 800 ευρώ τον προσεχή Νοέμβριο τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Με βάση τη διαδικασία προϋπόθεση για την είσπραξη του ενοικίου είναι να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση στο αντίστοιχο εικονίδιο της δήλωσης (κωδικός 081) και όσοι από τους δικαιούχους δεν το έχουν κάνει έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση τροποποιητική πληροφοριακού χαρακτήρα έως το τέλος Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου εκτός από το 2025, δηλαδή αν η ανανέωση έγινε το 2024 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής ενώ οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Ο υπολογισμός του ποσού της επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Σύμφωνα με το νόμο το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και για τη φοιτητική κατοικία σε 800 ευρώ. Για τη χορήγηση της επιδότησης θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια

Εισοδηματικά

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ,

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Στο μεταξύ από τον Ιανουάριο του 2026 για την επιστροφή του ενοικίου θα πρέπει η καταβολή των ποσών να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών και συνεπώς οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Παράλληλα όσοι νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν τα μισθώματα στο «χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών ενώ όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα.