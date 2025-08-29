Φορο-εκκρεμότητες: Ποιοι κινδυνεύουν με «καπέλο» φόρων – Τι πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με έξτρα φόρους και προσαυξήσεις, αν δεν τακτοποιήσουν εγκαίρως τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Η μεγάλη προθεσμία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορά μια σειρά υποχρεώσεων που δεν πρέπει να μείνουν σε εκκρεμότητα.

Οι κατηγορίες που «καίνε»

Αναδρομικά

Όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, εφημερίες ή άλλες αποδοχές –όπως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και γιατροί του ΕΣΥ– οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος που αφορούν τα ποσά.

Κάλυψη τεκμηρίων

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Η δήλωση όμως πρέπει να γίνει έως το τέλος του 2025.

Κληρονομιές

Οι κληρονόμοι όσων απεβίωσαν το 2025 έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2024, έως την ημερομηνία θανάτου του φορολογούμενου. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE, αφού πρώτα ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τα στοιχεία του θανόντος και των κληρονόμων.

Κάτοικοι εξωτερικού

Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το 2024, πρέπει επίσης να υποβάλουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η διαδικασία

Η υποβολή όλων των παραπάνω δηλώσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, με επιλογή του σωστού έτους αναφοράς.

Με απλά λόγια: η ΑΑΔΕ δίνει περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους – μετά αρχίζουν τα πρόστιμα.