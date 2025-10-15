Σχολάζουσες κληρονομιές: Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων

Τη δυνατότητα εντοπισμού και αξιοποίησης χιλιάδων ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν αφήσει κληρονόμους μέρος των οποίων θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών αποκτά το Δημόσιο μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.



Παράλληλα με το νέο σύστημα επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνεται η υποβολή στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές.



Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά και θα δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου.

Έως και πέντε χρόνια για να αναγνωριστεί μια περιουσία ως σχολάζουσα

Επίσης φορέας ειδικού σκοπού θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος κοινωνικών και στεγαστικών προγραμμάτων. Εκτιμάται ότι 7.000 κληρονομιές βρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώ την τελευταία 5ετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές καθώς το Δημόσιο δεν γνωρίζει ποια είναι η αξία των εκκρεμών κληρονομιών, πόσα και ποια ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αποτρέπεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες. Σήμερα μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για να αναγνωριστεί μια περιουσία ως σχολάζουσα και να περάσει στο Δημόσιο ενώ η διαδικασία εκκαθάρισης διαρκεί πέντε ή περισσότερα χρόνια.



Το πρώτο βήμα για την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο προκειμένου να παρέχονται στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.



Όπως αναφέρεται στην απόφαση σκοπός της υπηρεσίας είναι:

Να επιτρέψει στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και σε περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς κληρονόμους.

Να δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να διασταυρώνουν και να εξακριβώνουν τα ακίνητα που ανήκουν σε τέτοιες υπό εκκαθάριση ή σχολάζουσες κληρονομιές.

Το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την παρακολούθηση προσβάσεων, και τη χρήση των δεδομένων αποκλειστικά για τον καθορισμένο σκοπό. Η διάθεση των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).