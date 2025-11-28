Τι αλλάζει σε κληρονομιές για χρέη, ιδιόγραφες διαθήκες - Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις

Τις νέες σημαντικές αλλαγές που φέρνει στο κληρονομικό δίκαιο που ίσχυε για δεκαετίες στη χώρα, εξηγεί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

«Οι αλλαγές είναι μεγάλες και γίνονται 80 χρόνια αφότου ίσχυσε ο αστικός κώδικας και το κεφάλαιο του κληρονομικού δικαίου. Χρειαζόμασταν μία πολύ μεγάλη προσαρμογή με βάση τις καινούριες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις», τόνισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην πρώτη βασική αλλαγή, είπε: «Όταν κληρονομείται μια περιουσία που έχει χρέη και πολλές φορές από λάθος εκτίμηση του κληρονόμου ή των κληρονόμων δεν γίνονταν αποποιήσεις, τότε μέχρι τώρα οι κληρονόμοι ευθύνονταν για τα χρέη με την περιουσία τη δική τους».

«Τώρα, με την αλλαγή που κάνουμε, τα χρέη της κληρονομιάς είναι μέχρι την αξία της περιουσίας που κληρονομείς, δηλαδή δεν πειράζουν τη δική σου», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Οι κληρονομικές συμβάσεις

«Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τις κληρονομικές συμβάσεις. Εκείνος που πρόκειται να διαθέσει την περιουσία του συνεννοείται με τους κληρονόμους του και λέει πώς επιθυμεί να μοιραστεί η περιουσία του. Εφόσον συμφωνήσουν γίνεται συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ όλων και ρυθμίζεται τι θα πάρει ο καθένας. Αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των κληρονόμων μετά τον θάνατο του διαθέτη, ενώ σώζονται και περιουσίες», είπε.

«Σε άλλη περίπτωση θα μπορεί από εδώ και στο εξής ένας κληρονόμος, κάνοντας αυτή τη σύμβαση, να συμφωνήσει με τον διαθέτη όσο εκείνος είναι εν ζωή, ότι μπορεί να πάρει -για παράδειγμα- ένα κομμάτι της περιουσίας πριν τον θάνατό του αλλά παράλληλα να παραιτηθεί από οποιαδήποτε τμήμα της περιουσίας στο μέλλον», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Τι ισχύει για συντρόφους που δεν έχουν καν σύμφωνο συμβίωσης

«Μία άλλη αλλαγή που εισάγεται με το νομοσχέδιο είναι ότι τώρα δίνεται η δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που ζούσε με τον σύντροφό του ο οποίος πεθαίνει, χωρίς να έχουν κάνει καν σύμφωνο συμβίωσης, να έχει δικαιώματα στην περιουσία του θανόντος. Αν, για παράδειγμα, ζούσαν σε μια κοινή κατοικία, έχει το δικαίωμα να ζήσει για ένα χρονικό διάστημα σε αυτήν, χωρίς οι συγγενείς-κληρονόμοι του θανόντος να τον πετάξουν έξω κατευθείαν όπως μπορεί να γίνει σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Επίσης αν δεν υπάρχουν κληρονόμοι, τότε ο εν ζωή σύντροφος έχει δικαίωμα στην περιουσία του θανόντος, χωρίς αυτή να πηγαίνει κατευθείαν στο Δημόσιο όπως γίνεται μέχρι τώρα», είπε.

Ιδιόγραφες διαθήκες

Ακόμα, όσον αφορά τις ιδιόγραφες διαθήκες, τόνισε: «Δεν καταργούμε τις ιδιόγραφες διαθήκες. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι για να ενεργοποιηθεί μία ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να έχει κηρυχτεί από ένα δικαστήριο ως η κύρια διαθήκη. Αν το δικαστήριο διαγνώσει ότι υπάρχουν ζητήματα για τη γνησιότητά της, τότε διατάσσει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη».