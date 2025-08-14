Τέλος στις «χαμένες» κληρονομιές βάζει η ΑΑΔΕ – Ειδοποιήσεις «αστραπή» με Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εποχή που οι κληρονομιές χάνονταν στα… αζήτητα φτάνει στο τέλος της. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο υπερόπλο: Τεχνητή Νοημοσύνη και διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα, για να εντοπίζει και να ειδοποιεί αυτόματα τους κληρονόμους, ακόμη κι αν δεν έχουν ιδέα ότι δικαιούνται περιουσία ή χρήματα από συγγενείς που «έφυγαν» από τη ζωή.

Πώς θα δουλεύει το σύστημα

Η ΑΑΔΕ θα αντλεί δεδομένα από το Μητρώο Πολιτών, τα υποθηκοφυλακεία, τις τράπεζες και το Κτηματολόγιο. Μόλις ενημερώνεται για έναν θάνατο, θα ενεργοποιείται αυτόματος μηχανισμός ειδοποίησης μέσω TAXISnet , με όλες τις οδηγίες για την αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς και τις σχετικές προθεσμίες.

Το πρόβλημα των «ξεχασμένων» περιουσιών

Χιλιάδες κληρονομιές δεν δηλώνονται ποτέ και καταλήγουν στο Δημόσιο, είτε γιατί οι δικαιούχοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους, είτε γιατί φοβούνται τυχόν χρέη. Με το νέο σύστημα, η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα, κόβοντας τον δρόμο στην αδράνεια.

Αποδοχή ή αποποίηση σε 4 μήνες

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να δηλώσουν αν αποδέχονται ή αποποιούνται την κληρονομιά μέσα σε τέσσερις μήνες από την ειδοποίηση.

Αποδοχή: Δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με αναλυτική καταγραφή ακινήτων, καταθέσεων και κινητών αγαθών για τον υπολογισμό φόρου.

Αποποίηση: Ρητή δήλωση στο δικαστήριο, με πλήρη απαλλαγή από χρέη.

Φόροι και αφορολόγητα όρια

Συγγενείς α’ βαθμού (σύζυγοι, παιδιά, γονείς) έχουν αφορολόγητο 150.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω, ο φόρος ξεκινά από 1% και φτάνει το 10%.

Μακρινοί συγγενείς πληρώνουν υψηλότερο φόρο, έως 40%.

Για πρώτη κατοικία από κληρονομιά ισχύουν ειδικές απαλλαγές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια αξίας (200.000-250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανά παιδί).

Καταθέσεις και προστασία χρημάτων

Οι τράπεζες θα ενημερώνουν το Δημόσιο μόλις πελάτης αποβιώσει, ώστε η ΑΑΔΕ να ειδοποιεί τους δικαιούχους πριν τα ποσά περάσουν στα δημόσια ταμεία.

Πληρωμή φόρων

Ο φόρος κληρονομιάς καταβάλλεται σε 12 διμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο 500 ευρώ η κάθε μία).

Για ανήλικους κληρονόμους, οι δόσεις διπλασιάζονται.

Εφάπαξ πληρωμή στην πρώτη δόση δίνει έκπτωση 5%.

Με αυτή την κίνηση, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε έναν χώρο που για χρόνια λειτουργούσε με καθυστερήσεις, άγνοια και… χαμένες περιουσίες.