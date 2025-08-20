ΑΑΔΕ: Τέλος στα «παραθυράκια» - Τσουχτερά πρόστιμα και μπλόκο αδειών για POS και IRIS

Τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ αλλά και ανάκληση αδειών λειτουργίας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πώληση και υποστήριξη POS και ταμειακών μηχανών, φέρνει η νέα εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

POS και IRIS παντού – Τέλος στις παρακάμψεις

Με τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 5222/2025) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η χρήση POS και πληρωμών μέσω IRIS για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να διασυνδέουν τα τερματικά τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ .

Οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω άμεσης μεταφοράς χρημάτων (IRIS ή άλλη τραπεζική υπηρεσία) πρέπει να περνά αποκλειστικά από διασυνδεδεμένα POS. Άλλος τρόπος θεωρείται πλέον παράνομος.

Τα πρόστιμα

Η εγκύκλιος προβλέπει βαριές ποινές για όσους δεν συμμορφώνονται:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά.

Μειωμένα κατά 50% πρόστιμα για μικρούς οικισμούς (έως 500 κατοίκους) και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Παράλληλα, πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβάλλεται σε όσες εταιρείες δηλώνουν συμβατότητα λογισμικού αλλά δεν ολοκληρώνουν εγκαίρως τις διαδικασίες διασύνδεσης ERP με ΦΗΜ ή Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Όσα παραστατικά εκδίδονται από μη διασυνδεδεμένα συστήματα θεωρούνται σαν να εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένους μηχανισμούς, με όλα τα σχετικά πρόστιμα.

Ανάκληση αδειών για εταιρείες

Ακόμη πιο αυστηρές οι κυρώσεις για τις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης λογισμικού: