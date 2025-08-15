«Επιχείρηση Θέρος» – Σαφάρι ΑΑΔΕ σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο: Λουκέτα και πρόστιμα-μαμούθ

Η τουριστική σεζόν καίει και η ΑΑΔΕ βγαίνει στο κυνήγι της φοροδιαφυγής με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Θέρος». Κλιμάκια από όλη τη χώρα χτενίζουν τουριστικούς προορισμούς, βάζοντας στο στόχαστρο κλάδους με υψηλή παραβατικότητα.

Στόχος; 40.000 έλεγχοι μέσα στο 2025, με όπλα τις καταγγελίες πολιτών, τα «έξυπνα» συστήματα και τη μηδενική ανοχή.

Πώς κινούνται τα κλιμάκια

Οι ελεγκτές παίρνουν εντολές απευθείας από την Αίθουσα Επιχειρήσεων και στέλνονται σε περιοχές που δεν έχουν σχέση με την έδρα τους , για να μην υπάρχει θέμα «γνωριμιών».

Με tablet στο χέρι, συνδεδεμένοι στο «ΕΛΕΓΧΟΣlive» και με real time καθοδήγηση από το κέντρο, εντοπίζουν «ύποπτες» κινήσεις.

Από την πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», την εφαρμογή «Appodixi» και το σύστημα «e-send», συγκρίνουν αποδείξεις και POS για να δουν αν τα δηλωμένα έσοδα ταιριάζουν με τις πληρωμές.

Τα «χτυπήματα» σε όλη την Ελλάδα

Οι έλεγχοι φέρνουν ήδη «λαβράκια»:

Μύκονος: Κατάστημα λαϊκής τέχνης έκρυψε 107.000€ και ΦΠΑ 26.000€. Πρόστιμο 13.000€ και 48ωρο λουκέτο.

Ηράκλειο Κρήτης: Καφετέρια (υπότροπος) δεν διαβίβασε αποδείξεις 275.000€.

Πάρος: Ξυλουργείο χωρίς διαβίβαση 111.000€.

Γύθειο: Super market με 101.000€ «αδήλωτα».

Μύκονος: Ιταλικό εστιατόριο δεν έκοψε απόδειξη 28.000€ + ΦΠΑ 4.000€. 48ωρο λουκέτο.

Ρόδος: Γνωστό beach restaurant χωρίς POS στην ταμειακή, αδήλωτες ομπρέλες, πρόστιμο 10.500€ και λουκέτο.

Σαντορίνη: Έλεγχος σε 23 σκάφη, παραβάσεις για αποδείξεις και πληρωμές μετρητών άνω των 500€.

Η νέα εγκύκλιος – πότε πέφτει «λουκέτο»

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το τοπίο:

48 ώρες κλείσιμο: Αν δεν εκδοθούν πάνω από 10 αποδείξεις ή η αξία τους ξεπερνά τα 500€.

96 ώρες: Αν επαναληφθεί η παράβαση την ίδια ή την επόμενη χρονιά (αρκούν 3 αποδείξεις ή 500€ αξία).

10 ημέρες: Σε κάθε επόμενη υποτροπή.

Και για όσους αλλάζουν ΑΦΜ ή νομική μορφή για να γλιτώσουν; Δεν πιάνει. Αν στον ίδιο χώρο συνεχίσει η ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα, το λουκέτο μπαίνει κανονικά.



Το μήνυμα είναι σαφές: Η φοροδιαφυγή δεν κάνει διακοπές – και η ΑΑΔΕ δεν κλείνει μάτι.