ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στην Ρόδο για αποδείξεις

Το «σαφάρι» των ελεγκτικών αρχών στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θέρος» συνεχίζεται στο Αιγαίο, με ειδικό κλιμάκιο της ΑΑΔΕ να βρίσκεται στη Ρόδο, εκεί όπου εντοπίστηκε ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «τσίμπησαν» μια πολύ γνωστή επιχείρηση του «νησιού των ιπποτών», η οποία στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ, αν και βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Ρόδου.

Η επιχείρηση δηλαδή, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο πολύ γνωστό beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ, ενώ μπήκε «λουκέτο» για 48 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι μαζικοί και σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θέρος».

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

H προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.