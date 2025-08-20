Η ΑΑΔΕ δεν πήγε διακοπές: «Βροχή» τα πρόστιμα και τα λουκέτα

Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα βεβαίωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ που σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους.

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Από μανικιούρ μέχρι ομπρελοκαθίσματα

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα). Κοινός παρονομαστής; Η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.