Επιδημία «λουκέτων» από την Εφορία – Πότε σφραγίζονται οι επιχειρήσεις

Σε κανονική επιδημία εξελίσσεται η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα έχουν δει στην είσοδό τους την ταμπέλα: «Κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων».

Η σφράγιση μπορεί να διαρκέσει από 48 ώρες μέχρι και έναν μήνα, αρκεί να διαπιστωθεί ακόμα και «μικρή» παράβαση, όπως:

Μη έκδοση αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ

Έκδοση απόδειξης που δεν διαβιβάζεται στο myDATA

Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις σε ελέγχους

Η ΑΑΔΕ έχει δώσει αυστηρές οδηγίες:άμεσο λουκέτο σε κάθε επιχείρηση που πιάνονται οι παραβάσεις.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

48 ώρες: για πρώτη φορά που εντοπίζεται μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση άνω των 10 αποδείξεων ή συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ, ή μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA.

96 ώρες: αν μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος διαπιστωθεί ξανά μη έκδοση/διαβίβαση τουλάχιστον 3 αποδείξεων.

10 ημέρες: σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα σε δύο χρόνια.

Έως 1 μήνα: όταν παρεμποδίζεται ο έλεγχος με βία ή απειλές στους ελεγκτές.

Γιατί το λουκέτο «πονάει» περισσότερο από το πρόστιμο

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται σε περιόδους αιχμής – όπως η τουριστική – και οδηγεί σε:

Απώλεια τζίρου υπέρ των ανταγωνιστών

Στίγμα στην αγορά ακόμη και μετά το άνοιγμα

Ποιος αποφασίζει

Το «λουκέτο» επιβάλλεται με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έγγραφες απόψεις μέσα σε 5 ημέρες. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η σφράγιση της εισόδου, η εφαρμογή του μέτρου γίνεται με συνδρομή της Αστυνομίας.