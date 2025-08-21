Παράταση στη ρύθμιση για τα καταπατημένα ακίνητα– Μόλις 5.000 αιτήσεις αντί για 50.000

Προς παράταση οδεύει η ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων ακινήτων και εκτάσεων του Δημοσίου, καθώς η συμμετοχή παραμένει απογοητευτικά χαμηλή. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί μόλις 5.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών περίμενε τουλάχιστον 50.000, με εκτιμήσεις ειδικών να κάνουν λόγο ακόμη και για 90.000 καταπατημένα ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Γιατί δεν «τραβάει» η ρύθμιση

Παρά τις γενναίες εκπτώσεις (έως 80% επί της αντικειμενικής αξίας, 10% επιπλέον για εφάπαξ πληρωμή ή δυνατότητα εξόφλησης σε 60 δόσεις των 100 ευρώ), το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Οι λόγοι:

Ο «βραχνάς» των δικαιολογητικών (αδιάλειπτη κατοχή 30-40 ετών, δηλώσεις Ε9, τοπογραφικά, αεροφωτογραφίες, άδειες).

Η προσδοκία αρκετών κατόχων ότι θα υπάρξουν ακόμη πιο ευνοϊκοί όροι λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Αττική vs Περιφέρεια

Αξιοσημείωτη είναι και η γεωγραφική ανισορροπία. Σχεδόν το 80% των αιτήσεων προέρχεται από Αττική (Βούλα, Γλυφάδα, Υμηττός, Μεσόγεια), ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η συμμετοχή είναι σχεδόν μηδενική. Το υπουργείο αποδίδει τη διαφορά στις υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης στην Αττική, που καθιστούν την εξαγορά πιο συμφέρουσα.

Προθεσμία και κίνδυνος

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2023 και οι αιτήσεις λήγουν:

30 Σεπτεμβρίου 2025 για συγκεκριμένες Περιφέρειες.

31 Οκτωβρίου 2025 για τις υπόλοιπες.

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση εγκαίρως, τα ακίνητα θα καταχωρηθούν υπέρ του Δημοσίου και θα κινηθούν δικαστικές διαδικασίες εις βάρος των κατόχων, είτε τα χρησιμοποιούν ως κατοικία είτε για επαγγελματική δραστηριότητα.