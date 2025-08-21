Δισεκατομμυριούχος τουρίστας ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο - Τι αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ένας δισεκατομμυριούχος τουρίστας από το εξωτερικό, διευθύνων σύμβουλος σε μία πολύ γνωστή εταιρεία ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο, χθες Τετάρτη, με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί πολύ βαριά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (21/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θέλοντας παράλληλα να αναδείξει την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, με πάρα πολλά προβλήματα, οι γιατροί τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, "θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς" και οι συγγενείς είπαν ''οk''. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι "αυτός θα πεθάνει"».

«Στείλαμε τότε το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έγινε δωρεά και οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας που περιέθαλψαν τον τουρίστα, ταξίδεψαν μαζί του για την Αθήνα», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας. Ανέφερε, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές».

«Ο δισεκατομμυριούχος μπήκε σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ όπου είναι σταθεροποιημένος, εύχομαι πραγματικά να ζήσει» πρόσθεσε.

«Μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος με όλα αυτά που κάναμε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της γης, το έκανε το ΕΣΥ. Μην κατηγορούμε όλη μέρα το ΕΣΥ», τόνισε τέλος ο υπουργός Υγείας.