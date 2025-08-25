Γεωργιάδης: Αδιάφορος ο δείκτης Eurostat για την υγεία - Φυσική μας τάση να κατηγορούμε τους άλλους

Το ΕΣΥ δέχεται προπαγάνδα, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Open ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταγγελίες ασθενών που αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό. Χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp σημειώνοντας ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού.

Ο υπουργός απέρριψε τα στοιχεία της Eurostat για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα». Και συνέχισε λέγοντας: Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί ποτέ η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική. Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις».

«Λιγότερες από ποτέ οι ελλείψεις στο ΕΣΥ»

Υπογράμμισε πως οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ».

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές , περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως οι αναμονές για τα χειρουργεία φέτος έχουν πέσει σχεδόν 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Ως προς τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, απάντησε: «Στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από έναν χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. (…) Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα». Είπε επίσης πως το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Πειραιά. «Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα».

«Το Μεταξά έχει πολύ μικρές αναμονές γιατί είναι ογκολογικό νοσοκομείο και όλα τα περιστατικά θεωρούνται επείγοντα», επισήμανε.