Ρόδος: «Έχασα τον πατέρα μου επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο στη Χάλκη» - Η... απάντηση Γεωργιάδη
Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με μία γυναίκα να τον συναντά στο διάδρομο και να του περιγράφει τη δραματική προσωπική εμπειρία της.
Με μία γυναίκα που διαμαρτυρόταν έντονα για τα προβλήματα στη δημόσια Υγεία, βρέθηκε αντιμέτωπος ο αρμόδιος υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Ρόδο, στις 19 Αυγούστου, για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπεδικής και Β’ Παθολογικής, καθώς και τα ανανεωμένα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.
Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένος:
«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά η γυναίκα και προχώρησε σε μία εξομολόγηση σοκ, «ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023 στη Χάλκη; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης της απάντησε: «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» για να προκαλέσει την «έκρηξη» της γυναίκας: «Και το '23 εσείς ήσασταν. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα».
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τη «Ροδιακή» και έχει προκαλέσει ευλόγως αίσθηση: