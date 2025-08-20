Ρόδος: «Έχασα τον πατέρα μου επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο στη Χάλκη» - Η... απάντηση Γεωργιάδη

Με μία γυναίκα που διαμαρτυρόταν έντονα για τα προβλήματα στη δημόσια Υγεία, βρέθηκε αντιμέτωπος ο αρμόδιος υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Ρόδο, στις 19 Αυγούστου, για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπεδικής και Β’ Παθολογικής, καθώς και τα ανανεωμένα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.



Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένος:



«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά η γυναίκα και προχώρησε σε μία εξομολόγηση σοκ, «ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023 στη Χάλκη; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης της απάντησε: «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» για να προκαλέσει την «έκρηξη» της γυναίκας: «Και το '23 εσείς ήσασταν. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τη «Ροδιακή» και έχει προκαλέσει ευλόγως αίσθηση: