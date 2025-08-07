Ένταση στη Ρόδο μεταξύ Άδωνι και γιατρών: «Δεν θα ακούμε τις τσιρίδες σου» - Βίντεο

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς στη συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο του κτιρίου σημειώθηκε μεγάλη ένταση, με εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων να αντιδρούν στα λεγόμενα του υπουργού Υγείας.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη ένταση ξεκίνησε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο λένε ψέματα», με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στο αμφιθέατρο να αντιδρούν έντονα. Άπαντες ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή!» και να λένε πως έχουν ηθική.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ροδιακή», η αντίδραση των παρευρισκόμενων προκάλεσε την «έκρηξη» του υπουργού Υγείας, ο οποίος τους είπε: «δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο κύριος Σοκορέλος δεν είναι ηθικός;».

Η ένταση και ο τόνος του υπουργού ενόχλησε τους γιατρούς και τους εργαζόμενους που ήταν στο αμφιθέατρο οι οποίοι με τη σειρά τους ξεκίνησαν να φωνάζουν. Ακολούθησαν λογομαχίες σε έντονο ύφος μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών με τον αναπληρωτή διοικητή Μιχάλη Σοκορέλο.

Οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων για ακόμη μία φορά έκαναν λόγο για δραματικές ελλείψεις στον Υπουργό, όμως ούτε ο ίδιος ούτε και ο ΔΗΠΕάρχης Χρήστος Ροϊλός συμφώνησαν με τους αριθμούς που παρουσίασαν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί.



Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Χρήστος Ροϊλός παραδέχθηκε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον μειωμένο αριθμό νοσηλευτών που θα έπρεπε να υπηρετούν σε αυτό.

Γεωργιάδης: Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες Υγείας της Νότιας Ρόδου

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τις εργασίες που γίνονται για το νέο Κέντρο Υγείας στο Γεννάδι - έργο το οποίο θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε την περιοδεία μας από το παλαιό, που λειτουργεί τώρα, αλλά και το νέο Κέντρο Υγείας που κτίζουμε στο Γεννάδι της Ρόδου και θα παραδοθεί ως το τέλος του έτους και θα λειτουργήσει από το 2026. Πέρσι αυτό το ΚΥ είχε 1 (έναν) αγροτικό ιατρό, φέτος έχει 5… pic.twitter.com/oNh7uGPJFx — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 7, 2025

