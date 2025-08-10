Μύκονος: Τρεις συλλήψεις dealers ναρκωτικών - «Έσπρωχναν» στα πάρτι του νησιού

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών της Μυκόνου, αυτή τη φορά από την ΟΠΚΕ στην περιοχή Ορνός.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί της ειδικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για τρεις νεαρούς διακινητές ναρκωτικών (σ.σ. «έσπρωχναν» στα πάρτι του νησιού) και προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν κάτι περισσότερο από 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 35,5 γραμμάρια κάνναβη, 23 γραμμάρια MDMA και 34 δισκία Ecstasy, ενώ στην κατοχή των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκε και χρηματικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ που οι Αρχές εκτιμούν ότι προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών.