Η ώρα της απολογίας για τον 33χρονο πρώην αστυνομικό και TikToker - Στο «μικροσκόπιο» το κινητό του

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου ο 33χρονος πρώην αστυνομικός και δημοφιλής TikToker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, την περασμένη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος πρώην αστυνομικός με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διώκεται για ένα κακούργημα -αυτό της διακίνησης ναρκωτικών- και τρία πλημμελήματα. Πιο συγκεκριμένα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

«Σαρώνουν» το κινητό του TikToker πρώην αστυνομικού

Την ίδια στιγμή «φύλλο και φτερό» κάνουν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου influencer - πρώην αστυνομικού, με τους «Αδιάφθορους» να αναζητούν επιπλέον στοιχεία για την ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία «δεμένη» υπόθεση και αναφέρουν ότι στις περισσότερες από 120 σελίδες της δικογραφίας και τα 16 dvd υπάρχουν δεδομένα - καταγραφές από την άρση απορρήτου επικοινωνιών με διαλόγους που δείχνουν πώληση ναρκωτικών. Προανακριτικά, πάντως, ο 33χρονος αστυνομικός και ο 22χρονος φίλος του, υποστήριξαν τα 153 γρ. κοκαΐνης ανήκουν στον δεύτερο, που ενεπλάκη σε διακίνηση καθότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 22χρονος δηλώνει άνεργος, ενώ δεν έχει ποινικό παρελθόν.

Να σημειώσουμε ότι η δικογραφία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έχει διαβιβαστεί και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς ο 33χρονος influencer - πρώην αστυνομικός ελέγχεται και για διακίνηση μεγάλων ποσών. Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθεί εάν τα χρήματα που φέρεται να κατέχει είναι από νόμιμες δραστηριότητες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» για τον απόστρατο αρχιφύλακα με τους περίπου 270.000 ακολούθους στο TikTok, ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία τον Νοέμβριο του 2024. Η παραίτηση του από το Σώμα δεν σήμανε και την παύση της έρευνας, έτσι όταν το πρωί της Δευτέρας προσήλθε στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για να παραλάβει ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί για όλα τα έτη υπηρέτησης στο Σώμα δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (σ.σ. πόθεν έσχες), ενημερώθηκε ότι θα ακολουθήσει έρευνα παρουσία εισαγγελέα στην οικεία του.

Ο 22χρονος φίλος του 33χρονου influencer - πρώην αστυνομικού ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα, όταν όμως αντιλήφθηκε την παρουσία των «Αδιάφθορων» πήγε στο μπάνιο και πέταξε στον ακάλυπτο χώρο τη σακούλα με τα 153 γρ. κοκαΐνης.

Στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι «ο χρόνος που μεσολάβησε από την είσοδο των αστυνομικών (στο σπίτι του πρώην αστυνομικού) μέχρι την απόρριψη της ποσότητας (των ναρκωτικών) στον κοινόχρηστο χώρο (από τον φίλο του), ήταν ελάχιστα δευτερόλεπτα, γεγονός που καταδεικνύει ότι προφανώς η ναρκωτική ουσία δεν ήταν επιμελώς κρυμμένη σε κάποιο σημείο».

Ο απόστρατος αρχιφύλακας παραμένει κρατούμενος και μαζί με τον δικηγόρο του προετοιμάζει την απολογία του, όπου θα αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι μεγάλο μέρος του διαδικτύου έχει ταχθεί στο πλευρό του και δεν διστάζει να κάνει λόγο για «στημένη» υπόθεση προκειμένου να τον εκδικηθούν για τα όσα κατήγγειλε στις αναρτήσεις του.