Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο TikToker πρώην αστυνομικός και ο 22χρονος που συνελήφθη μαζί του

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο TikToker πρώην αστυνομικός και ο 22χρονος φίλος του μετά την (πολύωρη) απολογία τους στον ανακριτή.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.



Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης . Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

Ο 33χρονος πρώην αστυνομικός με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διώκεται για ένα κακούργημα -αυτό της διακίνησης ναρκωτικών- και τρία πλημμελήματα. Πιο συγκεκριμένα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

«Σαρώνουν» το κινητό του TikToker πρώην αστυνομικού

Την ίδια στιγμή «φύλλο και φτερό» κάνουν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου influencer - πρώην αστυνομικού, με τους «Αδιάφθορους» να αναζητούν επιπλέον στοιχεία για την ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία «δεμένη» υπόθεση και αναφέρουν ότι στις περισσότερες από 120 σελίδες της δικογραφίας και τα 16 dvd υπάρχουν δεδομένα - καταγραφές από την άρση απορρήτου επικοινωνιών με διαλόγους που δείχνουν πώληση ναρκωτικών. Προανακριτικά, πάντως, ο 33χρονος αστυνομικός και ο 22χρονος φίλος του, υποστήριξαν τα 153 γρ. κοκαΐνης ανήκουν στον δεύτερο, που ενεπλάκη σε διακίνηση καθότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 22χρονος δηλώνει άνεργος, ενώ δεν έχει ποινικό παρελθόν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» για τον απόστρατο αρχιφύλακα με τους περίπου 270.000 ακολούθους στο TikTok, ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία τον Νοέμβριο του 2024. Η παραίτηση του από το Σώμα δεν σήμανε και την παύση της έρευνας, έτσι όταν το πρωί της Δευτέρας προσήλθε στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για να παραλάβει ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί για όλα τα έτη υπηρέτησης στο Σώμα δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (σ.σ. πόθεν έσχες), ενημερώθηκε ότι θα ακολουθήσει έρευνα παρουσία εισαγγελέα στην οικεία του.

Ο 22χρονος φίλος του 33χρονου influencer - πρώην αστυνομικού ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα, όταν όμως αντιλήφθηκε την παρουσία των «Αδιάφθορων» πήγε στο μπάνιο και πέταξε στον ακάλυπτο χώρο τη σακούλα με τα 153 γρ. κοκαΐνης.