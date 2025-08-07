«Λαβράκι» από αστυνομικούς στο λιμάνι Πειραιά - Βρήκαν κοντέινερ γεμάτο με κάνναβη

Ποσότητα 559 κιλών ακατέργαστης κάνναβης έκρυβε ένα κοντέινερ το οποίο ήρθε από τον Καναδά στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ναρκωτικές ουσίες να έχουν προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποίησαν σχετική πληροφορία και προχώρησαν στο έλεγχο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν τα ναρκωτικά. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Αρχές της Βουλγαρίας, πραγματοποιήθηκαν και τρεις συλλήψεις στην Σόφια όπου θα γίνονταν ελεγχόμενη παράδοση της ακατέργαστης κάνναβης.

Να σημειώσουμε ότι τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε σάκους με μονωτικό υλικό, που περιείχαν 810 πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 559 κιλών. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.