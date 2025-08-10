Φορτίο 270 κιλών κοκαΐνης: Πώς έφτασε η Δίωξη Ναρκωτικών στο κοντέινερ και στις 3 συλλήψεις

Μία μεταφορική εταιρεία στον Ασπρόπυργο ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα της εγκληματικής ομάδας που έφερε στην Ελλάδα από το Εκουαδόρ περισσότερα από 270 κιλά κοκαΐνης. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI» κατάφερε να χαρτογραφήσει πρόσωπα και κινήσεις, συλλαμβάνοντας τρία άτομα.



Ο λόγος για έναν 47χρονο Βούλγαρο και δύο Έλληνες ηλικίας 32 και 40 ετών, οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν και αρκετά πλούσιο ποινικό παρελθόν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αρχική πληροφορία έφτασε στη Δίωξη Ναρκωτικών από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), με τους έμπειρους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» να στήνουν ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό του εμπορευματοκιβωτίου που μετέφερε τα ναρκωτικά μαζί με νόμιμο εμπόρευμα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δέματα με την κοκαΐνη ήταν κρυμμένα μέσα σε ειδική κρύπτη εντός των τοιχωμάτων του πατώματος του κοντέινερ, καθιστώντας πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους καθώς δεν πρόκειται για μία από τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα καρτέλ.

Οι ρόλοι

Σε ό,τι αφορά τον 47χρονο Βούλγαρο, ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και τον συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή - παραλαβή των ποσοτήτων κοκαΐνης από την κρύπτη. Ο 32χρονος ήταν επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ο 40χρονος (σ.σ. ιδιοκτήτης της εταιρείας μεταφορών) επιφορτισμένος με την παροχή χώρου και μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση εξαγωγής των ποσοτήτων κοκαΐνης από το εμπορευματοκιβώτιο.



Το εμπορευματοκιβώτιο με τα ναρκωτικά εντοπίστηκε στις 5 Αυγούστου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ την επόμενη ημέρα κατασχέθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, έγινε η έφοδος στη μεταφορική εταιρεία στον Ασπρόπυργο, όπου μάλιστα εντοπίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες να κατέχουν 10 συσκευασίες – πακέτα με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 11 κιλών και 741 γραμμαρίων, που είχαν ήδη κατασχεθεί.

Εγκληματική ομάδα διεθνικού χαρακτήρα

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζουν ότι πρόκειται για εγκληματική ομάδα διεθνικού χαρακτήρα, ενώ η αξία της κοκαΐνης υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν και 4 κινητά τηλέφωνα που «ξεσκονίζουν» στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για να εντοπίσουν τις επαφές των συλληφθέντων.